சென்னையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்.. கால் தவறி கீழே விழுந்த சிலிண்டர் டெலிவரி மேன்.. பரிதாப பலி

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : சென்னையில் தனியார் கேஸ் ஏஜென்சியில் டெலிவரி மேனாக பணிபுரிந்துவரும் ஊழியர் கால் தவறி கீழே விழுந்ததில் சிலிண்டரில் அடிபட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள வீட்டில் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்ய சென்றபோது மாடிப்படியில் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.

படியில் தவறி விழுந்தபோது சிலிண்டரும் அவர் மீது விழுந்ததால் காயங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

English summary

Francis from Nanmangalam Bharat Street next to Kovilambakkam in Chennai. The man, who works as a cylinder delivery man, allegedly stumbled on the stairs when he went to deliver the cylinder to a house in an apartment building.Francis succumbed to his injuries at the hospital.