குட் நியூஸ்! சென்னைக்கு வரப்போகும் புதிய ஏழு மால்கள்.. லுலுவும் உண்டு.. எங்கே? எப்போது தெரியுமா?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னையில் எதிர்வரும் 2025ம் ஆண்டுக்குள் கூடுதலாக 7 மால்கள் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே சென்னையின் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதி என 19 இடங்களில் மால்கள் இருக்கின்றன.

இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த மால்களின் எண்ணிக்கையும் 25 ஆக அதிகரிக்க இருக்கிறது. இந்த புதிய மால்கள் பெரும்பாலும் சென்னையின் புறநகர் பகுதியில்தான் அமைய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னையில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மால்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க இருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் சென்னை வாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமானதாக அமைந்துள்ளது.

English summary

An additional 7 malls are expected to open in Chennai by 2025. There are already 19 malls in Chennai city and suburbs. Due to this, the total number of malls will increase to 25. It has also been reported that these new malls are mostly located in the suburbs of Chennai. The news that the number of malls will increase in accordance with the ever-increasing population in Chennai is pleasing to the residents of Chennai.