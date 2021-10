இரண்டாம் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்.. 73.27% வாக்குகள் பதிவு.. இந்த மாவட்டத்தில்தான் மிக குறைவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: 9 மாவட்டங்களில் நடந்த இரண்டாம் கட்ட ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் 73.27% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. முதற்கட்ட மற்றும் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அக்டோபர் 12-ம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன .

தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தது.

English summary

According to the Election Commission, 73.27% of the votes were cast in the second phase of local government elections held in 9 districts. Votes cast in the first and second round will be counted on October 12