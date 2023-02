மக்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க.. சில சாலைகளில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்..சென்னை மாநகராட்சி சூப்பர் பிளான்

சென்னையில் 18 சாலைகளை குப்பையில்லா சாலைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் குப்பையில்லா பகுதிகள் என்ற திட்டத்தின்கீழ் முதல் கட்டமாக 18 சாலைகளை குப்பையில்லா சாலைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் குப்பைகளை சேகரிக்கும் பணியில் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். நாள்தோறும் சுமார் 5,200 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று மக்கும், மக்காத குப்பைகளை தரம்பிரித்து குப்பை வண்டிகள் மூலமாகவும் பெறும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தெருக்களின் முக்கிய பகுதிகளில் குப்பை தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டும் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. இந்த குப்பைகள் லாரிகள் மூலமாக குப்பை சேகரிப்பு நிலையங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது.

English summary

Chennai Corporation Mayor Priya has announced that in the first phase, 18 roads will be converted into garbage-free roads under the garbage-free areas project.