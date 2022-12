சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள்.. அம்பலமான “ஷாக்” ரிப்போர்ட்! 83% உயர்சாதியினராம் - மீறப்பட்ட இடஒதுக்கீடு

Chennai

சென்னை: ஐஐடி மெட்ராஸில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களில் 83 விழுக்காடு உயர்சாதியினர் இருப்பதாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் தெரியவந்து இருக்கிறது.

மத்திய மாநில அரசுகளால் நடத்தப்படும் கல்வி, தொழில், அரசு நிறுவனங்களில் பணிகள் சாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் நடைபெற வேண்டும் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது.

அதன் அடிப்படையிலேயே இந்தியா முழுவதும் அரசு நிறுவன பணிகள் மற்றும் அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

The Right to Information Act has revealed that 83 percent of professors working at IIT Madras are from upper castes.