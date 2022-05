உயிரை குடித்த 10 ரூபா ‘ரோஸ் மில்க்’! மயங்கி சரிந்து பலியான சிறுவன்! சென்னையில் மீண்டும் ஷாக் சம்பவம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வெயில் அதிகமாக இருந்ததால் சென்னை கண்ணகி நகர் அருகே மளிகை கடையில் ரோஸ்மில்க் வாங்கி குடித்த சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை கண்ணகி நகர் ஓக்கியம் துரைப்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் மணிகண்டன். இவருக்கு திவ்யா என்ற மனைவியும் 3 மகன்களும் உள்ளனர்.

இவர்களது இரண்டாவது மகன் வசந்தகுமாருக்கு 11 வயதாகும் நிலையில், அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 5 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

English summary

The death of a boy who bought rosemilk at a grocery store near Kannagi Nagar in Chennai and drank it has caused great shock and excitement. Police are investigating the incident.