"அத்துமீறும் ஆளுநர்,எதிர்த்து நில்".. ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் அனல் பறந்த வாதம்!.. யார் பேசியது தெரியுமா?

சென்னை: அத்துமீறும் ஆளுநர், எதிர்த்து நில் தமிழகமே என்ற தலைப்பில் ட்விட்டரில் ஸ்பேஸில் விவாதம் நடந்துள்ளது. இதில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி எம்எல்ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ் கலந்து கொண்டார்.

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதா, 7 தமிழர்கள் விடுதலை உள்ளிட்ட மசோதாக்களை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்காமல் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி காலம் தாழ்த்தி வருகிறார் என்ற விமர்சனம் உள்ளது. தமிழகம் மட்டுமில்லை பாஜக ஆளாத பெரும்பாலான மாநிலங்களிலும் ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் முட்டல் மோதல்தான் இருந்து வருகிறது.

இதுகுறித்து சமூகவலைதளங்கள், செய்தித்தாள்கள், டிவி சேனல்கள் என விவாதம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஆளுநருக்கான அதிகாரத்தில் சிலவற்றை மாற்ற வேண்டும் என்றும் தீர்மானங்கள் மாநிலங்களவையில் எம்பி வில்சனால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்படிப்பட்ட நிலையில் ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் அத்துமீறும் ஆளுநர்- எதிர்த்து நில் தமிழகமே என்ற தலைப்பில் விவாதம் நேற்று நடத்தப்பட்டது.

English summary

A debates conducted in Twitter spaces about Governor violates his rights and what are governor's rights, what they want to do on states? etc are debated.