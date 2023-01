உஷாரய்யா உஷாரு! சென்னையில் வீடு பாக்குறீங்களா? மொத்தமாய் ஆட்டைய போடும் ‘சதுரங்க வேட்டை’ கும்பல்!

Chennai

சென்னை : சென்னை அருகே கொடுங்கையூரில் அடுத்தவர் வீட்டை வாடகைக்கு விடுவது போல நடித்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றிய பெண் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் ஒரே வீட்டை காண்பித்து ஏழு பேரிடம் 36 லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றியது அம்பலமாகியுள்ளது.

சென்னை கொடுங்கையூர் அம்பிகா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் 29 இவர் மேற்கண்ட விலாசத்தில் தனது மனைவி மற்றும் தனது நான்கு மாத குழந்தை வயதான மாமியார் மாமனார் உடன் வசித்து வருகிறார்.

இவர்கள் வேறு வீடு லீசுக்கு போக வேண்டும் என முடிவு செய்து ஆன்லைன் மூலம் வெப்சைட்டில் விளம்பரம் கொடுத்திருந்தார். அவரது விளம்பரத்தை பார்த்து கோபி மகாராஜா என்பவர் தொடர்பு கொண்டு கொடுங்கையூர் முத்தமிழ் நகர் 132 வது தெரு பகுதிக்கு வருமாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

three people including a woman were arrested for cheating two lakh rupees by pretending to rent a house from another person In Kodungaiyur in Chennai