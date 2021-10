வீட்டுக்கு திடீர் விசிட் கொடுத்த விருந்தினர்.. அதிர்ந்துபோன மக்கள்.. மீட்ட தீயணைப்புத்துறை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை ஆவடி அருகே வீட்டில் பிடிபட்ட மலை பாம்பை வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு தன்னார்வலர் மீட்டு வன உயிரியல் காப்பகத்தில் ஓப்படைத்தார்.

பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும், அதுவும் மலைப்பாம்பு என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். அதன் தோற்றமே பலரை பயமுறுத்திவிடும். பாம்பு வந்தால் நம்மவர்கள் கல்லை எடுத்தோ அல்லது குச்சையை எடுத்து அடிப்பதோ இப்போது குறைந்தவிட்டது.

குட் நியூஸ்.. தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

உண்மையில் இது வரவேற்க வேண்டிய நல்ல மாற்றம். பலரும் இப்போது பாம்பு பிடிக்க தீயணைப்பு துறை அல்லது பாம்பு பிடிப்பவர்களை உடனே அழைக்கிறார்கள். அவர்கள் லாவகமாக பாம்புகளை பிடித்து வனத்திற்குள் விட்டுவிடுகிறார்கள். இதன் காரணமாக பாம்புகள் இப்போது தப்பிக்கின்றன.

English summary

A python snake caught at home near Avadi in Chennai was rescued by a wildlife conservation volunteer and handed over to the Wildlife Sanctuary.