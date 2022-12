அமைச்சரவை இலாகா ஒதுக்கும் முன்பு முதல்வர் ஸ்டாலின் என்னிடம் கேட்ட கேள்வி..மனம் திறந்த துரைமுருகன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: நான் ஒரு விவசாயி மகன் எனக்கு நீர்வளத்துறை மிகவும் பிடித்த துறை என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் வேளச்சேரியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும் போது கூறினார். மேலும் அமைச்சரவை இலாகா ஒதுக்கப்படும் முன்பாக தன்னிடம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஒரு கேள்வி கேட்டதாகவும் கூறினார்.

சென்னை தெற்கு மாவட்ட வேளச்சேரி திமுக சார்பில் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் பேராசிரியர் க. அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

வேளச்சேரி காந்தி சாலையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் துரைமுருகன், மா.சுப்ரமணியன், எம்.பி ஜெகத்ரட்சகன் உள்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய திமுக பொதுச்செயலாளரும் நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன் கூறியதாவது;-

டிச. 28ஆம் தேதி திமுக அனைத்து அணிகள் நிர்வாகிகள் கூட்டம்! துரைமுருகன் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

English summary

"I am a farmer's son and I love water resources," Minister Durai Murugan said while addressing a public meeting in Velachery. He also said that Chief Minister M.K. Stalin asked him a question before he was allotted a cabinet portfolio.