போச்சே.. நைஸாக வந்து சைஸாக நெக்லஸை திருடி சென்ற எலி.. பதறிய நகைக்கடை..ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஷாக் வீடியோ

கேரளாவில் உள்ள நகைக்கடையில் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டு இருந்த நெக்லஸை எலி ஒன்று திருடி சென்றது சிசிடிவியில் பதிவாகி உள்ளது. தற்போது இது இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சென்னை: இந்தியாவின் பல இடங்களில் நகைக்கடைகளில் நுழைந்து ஊழியர்களை மிரட்டி கட்டிப்போட்டு கொள்ளையடித்த சம்பவங்களை நாம் கேள்வி பட்டு இருப்போம். இல்லாவிட்டால் நகைக்கடை சுவரில் துளையிட்டு நகைகளை அபேஸ் செய்த கும்பல் பற்றி நாம் அறிந்து இருப்போம். ஆனால் முற்றிலும் மாறாக எலி ஒன்று நகைக்கடையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட நெக்லஸை திருடி இருக்கும் சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது.

ஆம், நீங்கள் படித்தது சரிதான். எலி தான் இந்த செய்தியின் ஹீரோவாக இருக்கும் வில்லன். அதாவது ஒரு எலி நகைக்கடையில் இரவோடு இரவாக யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து யாரும் இல்லாததை உறுதி செய்து சத்தமே இல்லாமல் நெக்லஸை திருடி சென்றது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது.

இந்த கேமரா பதிவின் வீடியோ தான் இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. சாமானியர்கள் முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வரை ஏராளமானவர்கள் இந்த வீடியோவை இணையதளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

In many parts of India, we have heard of incidents where jewelery shops were entered and employees were threatened and robbed. Otherwise we would know about the gangs who drilled holes in the jeweler's wall and abducted the jewels. But on the contrary, there was an incident where a rat stole a necklace displayed in a jeweller's shop.