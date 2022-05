யாரை நம்பி நான் பொறந்தேன்! புலம்பும் அதிமுக ‘மாஜி’! எம்பி சீட் பறிபோனதால் அதிருப்தி! ‘அவங்க’ காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான வேட்பாளராக தான் தான் அறிவிக்கப்படப் போகிறோம் என மிக உறுதியாக இருந்த அதிமுக மூத்த நிர்வாகியும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஒருவர் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகம் உட்பட 15 மாநிலங்களில் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை காலியாகவிருக்கும் 57 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்கு வரும் ஜூன் 10-ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 24ஆம் தேதி தொடங்கி 3ஆம் தேதி முடிவடையும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

It has been reported that a senior AIADMK executive and former minister, who was adamant that he would be declared the AIADMK candidate for the rajya sabha mp seat, is deeply dissatisfied.