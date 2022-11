நவஜீவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் திடீர் தீ! அலறிய பயணிகள்! ஓடும் ரயிலில் திக் திக் நொடிகள்! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அகமதாபாத் - சென்னை இடையே இயக்கப்பட்ட நவஜீவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், திடீரென எழுந்த புகை மூட்டத்தால் அந்த ரயிலில் பயணம் செய்த பயணிகள் கடும் அச்சமடைந்தனர்.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் இடையே நவஜீவன் அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

சுமார் 1892 கிலோமீட்டர் தூரத்தை சுமார் 32 மணி நேரத்தில் இந்த ரயில் கடக்கிறது. அகமதாபாத் முதல் சென்னை சென்ட்ரல் வரை சுமார் 41 இடங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும்.

