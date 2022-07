இது புதுவரவா? நாக்கு ஏன் அப்படி போகுது! நாகினி பார்ட்-3 காட்டிய பெண் சாமியார்! தண்ணி ஊத்துங்கப்பா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நித்யானந்தா, அன்னபூரணி அரசு அம்மா வரிசையில் தமிழக மக்களை பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவதாரம் எடுத்துள்ளதாக நினைத்து புது வரவாக வந்துள்ள பெண் சாமியார் ஒருவர் பூஜை என்ற பெயரில் செய்யும் சேட்டைகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

'கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்கள நம்பலாம்' 'கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்களையும் நம்பலாம்' ஆனால் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றவங்கள நம்ப கூடாதுன்னு கமலஹாசன் சொல்லும் வசனம் ரொம்பவே பிரபலம்.

மக்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கைக்காக இறைவனை தேடி போறாங்க.. ஆனா நான் தான் அந்த இறைவனுடைய அவதாரம் என்று மக்களை ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்கும் கும்பல்களில் அட்ராசிட்டிகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

the newly arrived female preacher who thought that she had incarnated for the sole reason of bringing the people of Tamil Nadu into a state of devotional ecstasy. Pranks in the name of Pooja are spreading fast on social media.