துரோகி எடப்பாடியா! துதியை மாற்றி பாடிய இபிஎஸ் குரூப்! ஓவரா ஜெர்க் ஆகுதே! சிரிப்பாய் சிரித்த போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற மண்டபத்தின் வாயிலில் நிறுத்தப்படிருந்த ஓபிஎஸ் வாகனத்தை எடுக்கச் சொல்லி ரகளையில் ஈடுபட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் ஆதரவாளர் ஒருவர் கேமராவை பார்த்ததும் ஆர்வமிகுதியில் 'எடப்பாடியார் ஒழிக' என முழக்கமிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

OPS கோபம்....கோஷமிட்டபடி பாதியிலேயே வெளிநடப்பு | ADMK பொதுக்குழு | * Politics

பரபரப்பான சூழ்நிலையில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தற்காலிக அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தலைமையில் சென்னை வானகரத்தில் தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தில் செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஒப்புதல் அளித்த 23 தீர்மானங்களைத் தவிர, ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பான தனித் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற ஐகோர்ட் தடை விதித்த நிலையில், பெரிதும் பரபரப்பு நிலவியது.

ஜுலை 11 பொதுக்குழு 2.0! முன்னரே போடப்பட்ட பக்கா பிளான்! இதுதான் காரணமா?பரபர பின்னணி! உற்சாக இபிஎஸ்!

English summary

A video of a supporter of Edappadi Palanichamy, who was involved in a riot demanding the removal of an OPS vehicle parked at the entrance of the hall where the AIADMK General Body meeting was held, looked at the camera and chanted 'Edappadiyar down' on social media.