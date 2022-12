ஆவின் ஆரஞ்ச் விலை உயர்வு..பச்சை நிற பாலுக்கு தட்டுபாடு..பால் முகவர்கள் தலைவர் பொன்னுசாமி புகார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆவின் பச்சை பால் பாக்கெட்டுகளுக்கு தட்டுபாடு ஏற்படுள்ளதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கத் தலைவர் பொன்னுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.ஆவின் நிறைகொழுப்பு பால் விலை உயர்வினை சமாளிக்க முடியாத ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பாலுக்கு மாறத் தொடங்கியதால் ஆரஞ்சு நிற பால் பாக்கெட்டுகள் விற்பனை கடுமையாக சரிந்துள்ளது என்றும் பொன்னுச்சாமி கூறியுள்ளார்.

ஆனால், அதிகாரிகளோ ஆவின் பால் தினசரி விற்பனை 3லட்சம் லிட்டர் அதிகரித்துள்ளதாக தவறான தகவல்களை ஊடகங்கள் மூலம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சரிவடைந்த நிறைகொழுப்பு பால் விற்பனையை சரிசெய்ய நிலைப்படுத்தப்பட்ட பச்சை நிற பால் பாக்கெட்டுகளுக்கு செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கி நிறைகொழுப்பு பாலினை தான் வாங்கியாக வேண்டும் என மொத்த விநியோகஸ்தர்களை ஆவின் நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தி வருகிறது.

இதன் விளைவாக 30ஆம் தேதி முதல் மாதவரம், அம்பத்தூர், சோழிங்கநல்லூர் பால் பண்ணையில் பால் கொள்முதல் செய்யும் ஒவ்வொரு மொத்த விநியோகஸ்தர்களுக்கும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பால் சுமார் 5000ம் லிட்டர் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் பால் முகவர்களுக்கான ஆவின் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பால் விநியோகத்தை கடுமையாக குறைத்துள்ளனர்.

அதோடு மதிய நேர விநியோகத்தில் சமன்படுத்தப்பட்ட நீல நிற பால் பாக்கெட் பால் மற்றும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பச்சை நிற பால் பாக்கெட் பாலினை தவிர்த்து நிறைகொழுப்பு பால் மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என மொத்த விநியோகஸ்தர்களுக்கு ஆவின் அதிகாரிகளால் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனால் பொதுமக்களுக்கு சமன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பால் பாக்கெட்டுகளை வழங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர், தமிழகத்தில் மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப பச்சை, நீல நிற பால் பாக்கெட்டுகள் கிடைப்பதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Aavin green milk pocket shortage Dairy Agents Workers Welfare Association S.A. Ponnusamy statement Tamil Nadu Milk Agents Workers Welfare Association President Ponnushami has said that there is a shortage of raw milk packets. The sale of orange milk packets has fallen sharply because the poor, poor and middle class people who cannot cope with the increase in the price of high fat milk have started switching to stabilized milk.