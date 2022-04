நான் இன்னிக்கு மவுன விரதம்.. செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு வாயை திறந்து பதில் கூறிய எஸ் வி சேகர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து சமூகவலைதளங்களில் இழிவாக பதிவிட்ட வழக்கில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறை முன்பு ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்த எஸ் வி சேகர், பத்திரிகையாளர்கள் கேள்விக்கு நான் இன்றைக்கு மவுன விரதம் என வாயை திறந்து கூறினார்.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழக ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோஹித் இருந்தபோது பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் அவமதிக்கப்பட்டது தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சையில் ஆளுநர் வருத்தம் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், பெண் பத்திரிகையாளர்கள் பற்றி தரக்குறைவாக ஒருவர் பேஸ்புக் தளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தார். இந்த தகவலை, நடிகரும் பாஜக-வை சேர்ந்தவருமான எஸ்.வி.சேகர் தனது பேஸ்புக் கணக்கில் பதிவிட்டு இருந்தார்.

திருமாவளவன் அவர்களே.. அந்த

English summary

Actor and BJP activist S.Ve.Shekher says that he is mouna viratham. so he couldnot speak to the reporters question.