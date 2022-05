அப்போ இந்தி பேசும் திமுக அமைச்சர்களும் எம்பிக்களும் பானிப்பூரி விற்க போறாங்களா?.. குஷ்பு கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விரைவில் இந்தி பேசும் திமுக அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் பானிபூரி விற்க போகிறார்கள் என பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு சுந்தர் விமர்சித்துள்ளார்.

அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. திமுக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக பல இடங்களில் பேசி வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் ரவி முன்பே இந்தி குறித்து உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் பொன்முடி பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

புதிய கல்விக் கொள்கையிலுள்ள நல்ல விஷயங்களை ஏற்க ரெடி.. ஆளுநர் முன்னிலையில் அமைச்சர் பொன்முடி பேச்சு!

English summary

BJP National Executive member Khushbu Sundar says that very soon we will see all hindi speaking DMK ministers and MPs selling pani puris.விரைவில் இந்தி பேசும் திமுக அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் பானிபூரி விற்க போகிறார்கள் என பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு சுந்தர் விமர்சித்துள்ளார். அமைச்சர் பொன்முடி இந்தி பேசினால் பானிப்பூரிதான் விற்க வேண்டும் என்றார்.