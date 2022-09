ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்தேனா?.. நான் அதிமுக மெம்பரே கிடையாதுங்க.. யூடர்ன் அடித்த பாக்யராஜ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் அதிமுகவின் உறுப்பினரே கிடையாது. ஓபிஎஸ்தான் என்னை கட்சியில் இணையுமாறு வலியுறுத்தினார் என நடிகர் பாக்யராஜ் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகர் பாக்யராஜ். இவர் அதிமுகவிலும் பாஜகவிலும் இணைந்திருந்தார். இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ், சென்னை ராயப்பேட்டையில் ஒரு ஹோட்டலில் ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்து பேசினார்.

இந்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அவர் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்ததாகவும் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன. அப்போது பாக்யராஜ் செய்தியாளர்களையும் சந்தித்தார்.

'ஐபிசி 145’.. விடவே கூடாது.. அதிமுக பெயரையே ஓபிஎஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது.. பாயிண்டை பிடித்த ஜெயக்குமார்!

அன்று மோடிக்காக சண்டை.. இன்று ஓபிஎஸ் பக்கம்.. 'மேலிட பிளான்’ - பாக்யராஜ் தலையீட்டின் பின்னணி என்ன?

English summary

Actor Bhagyaraj refuses that he joined in OPS faction's AIADMK. He told that he is not even a member of that party.