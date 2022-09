இரட்டை இலைக்காக ஊர் ஊராக பிரச்சாரம் செய்த போண்டா மணி! எட்டிக்கூட பார்க்காத அதிமுக நிர்வாகிகள்!

Chennai

சென்னை: சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் போண்டா மணியை, அதிமுக சார்பில் எந்த நிர்வாகியும் சந்தித்து நலம் விசாரிக்கவில்லை.

இத்தனைக்கும் நடிகர் போண்டா மணி ஒரு அதிமுககாரர் என்பதும் தேர்தலின் போது இரட்டை இலைக்காக ஊர் ஊராக பிரச்சாரம் செய்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே மனிதாபிமானத்துடன் நடிகர் போண்டா மணியை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்து தைரியம் ஊட்டியிருக்கிறார் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்.

ஷூட்டிங்கில் சாக்கடையில் விழுந்து நடித்த போது அந்த நச்சு தண்ணீர் நுரையீரலை பாதிச்சிருச்சி.. போண்டா மணி

English summary

Actor Bonda Mani admitted to the hospital due to a kidney problem, was not visited by any AIADMK official to inquire about his well-being.