எனக்கு தமிழ் மட்டும் தாங்க தெரியும்..தமிழ்ல தானே பேசுறேன்!பட்டென பேசிய சிவகார்த்திகேயன்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தி திணிப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளர் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் என்றும், தமிழில் தானே பேசுகிறேன் என கூறிவிட்டு வேகமாக சென்றார்.

இந்தி மொழி பிரச்சினை அரசியல் என்பதை தாண்டி சினிமாவிலும் ஆதிக்கம் செலுத்த நினைப்பதாக பலரும் புகார் கூறி வரும் நிலையில், எனக்கு தமிழ் மட்டுமே தெரியும், தமிழில் தானே பேசுகிறேன் என நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான சிவகார்த்திகேயன் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட நடிகர் சிவகார்த்திகேயனிடம் தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் ஒருவர் சிறப்பு நேர்காணலை எடுத்தார். அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சுவரசியாம பதில்களை சிவகார்த்திகேயன் கூறினார்.

English summary

Responding to a reporter's question about the Hindi dump, actor Sivakarthikeyan went fast saying that he only knows Tamil and speak Tamil himself.