கணபதி ஐயர் “பேக்கரி”.. சூர்யா சிவா - டெய்சி அக்கா தம்பி “டீலிங்”.. வடிவேலு காமெடியை இழுத்த கஸ்தூரி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜகவை சேர்ந்த திருச்சி சூர்யா, அக்கட்சியை சேர்ந்த டெய்சியை தரக்குறைவாக பேசிய செல்போன் உரையாடல் ஆடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இருவரும் சமாதானம் ஆகி சூர்யா என் தம்பிமாதிரி என டெய்சி சொன்னதை பேக்கரி பிஸ்னஸ் என விமர்சித்து இருக்கிறார் நடிகையும் பாஜக ஆதரவாளருமான கஸ்தூரி.

பாஜகவில் ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் சூர்யா சிவாவுக்கும் பாஜகவை சேர்ந்த சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சிக்கும் இடையே கட்சியில் பொறுப்புகளை வழங்குவது தொடர்பாக கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

இது தொடர்பாக டெய்சியிடம் செல்போனில் தொடர்புகொண்ட சூர்யா சிவா அவரை தகாத வார்த்தைகளில் இழிவாக பேசியதுடன், கொலை மிரட்டல் விடுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Actress and BJP supporter Kasthuri has criticized Daisy's remark that Surya is my younger brother as the bakery business after the audio of the cellphone conversation between Trichy Surya and BJP's Daisy caused a stir.