தாயை பார்க்க வானகரம் அப்பல்லோ சென்றேன்.. டிராபிக்கில் என்னை சூழ்ந்த அதிமுகவினர்- திருமா நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை வானகரம் மருத்துவமனையில் எனது தாயை பார்க்க சென்றபோது போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய போது அதிமுகவினர் என்னை சூழ்ந்து கொண்டு கைகுலுக்கியது நெகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் எம்பியுமான திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

OPS கோபம்....கோஷமிட்டபடி பாதியிலேயே வெளிநடப்பு | ADMK பொதுக்குழு | * Politics

அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் வானகரத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றது. பொதுக் குழு கூட்டத்திற்கு ஏராளமானோர் வருகை தந்தனர். மேலும் அமைந்தகரை அருகே எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தொண்டர்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தார்கள்.

இதனால் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை- மதுரவாயல் இடையே போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. காலையில் அலுவலகம் செல்லும் வாகனங்கள் மிகவும் சிரமத்தை சந்தித்தன.

அனைத்து தீர்மானங்களையும் இந்த பொதுக் குழு நிராகரிக்கிறது.. நிராகரிக்கிறது! சிவி சண்முகம் ஆவேசம்

English summary

ADMK cadres handshaked Thirumavalavan while he was going to meet his mother who is getting treatment in Vanagaram hospital.