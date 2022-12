ராஜதந்திரியே பட்டுனு உடைச்சிட்டாரே! ஓபிஎஸ்+ஈபிஎஸ் சேர்ந்தாலும் ‘வாய்ப்பில்ல ராஜா’.. அதிரும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவின் அனைத்து அணிகளும் ஒன்றிணைந்தாலும், வரும் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறாது எனக் கூறி பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன். பாஜக + அதிமுக கூட்டணி அமைந்தாலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவுதான் என்றும் இப்போதே அதிமுகவை ஒருங்கிணைத்து, மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய திட்டங்களையும், கொள்கைகளையும் எடுத்துச் சொல்லி மக்கள் ஆதரவை மீண்டும் பெற்று போராடினால் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்றும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்தபோதே சர்வ பலம் கொண்ட ஜெயலலிதாவை விமர்சித்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், தற்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் அதிமுகவின் தலைமைப் பொறுப்புக்கு தகுதியானவர் என உறுதியாகக் கூறுகிறார்.

ஓபிஎஸ் அணிக்கு ஆலோசனைகளைக் கூறி வியூகங்களை வகுத்துக் கொடுத்து வரும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், தமிழக அரசியல் களத்தையும், கட்சித் தொண்டர்களின் மனநிலையையும் நன்கறிந்தவர். 'ராஜதந்திரி' என அழைக்கப்படும் பண்ருட்டியார், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தனித்து நிற்கும் முடிவில் இருக்கும் நிலையில், அதிமுகவின் அத்தனை அணிகளும் சேர்ந்தாலும் வெற்றி வாய்ப்பு குறைவுதான் என 'பளிச்' என கூறியுள்ளார் பண்ருட்டியார்.

Panruti Ramachandran, political adviser of OPS team, has created a sensation by saying that even if all the teams of AIADMK unite, AIADMK will not win the upcoming elections. Even if a BJP + AIADMK alliance is formed, there is little chance of winning, he added.