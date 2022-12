“வார்னிங்”.. துரோகிகள் கூட்டம் வருது! அதிமுக மாஜி “சிக்னல்”.. ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை நோக்கும் கண்கள்

Chennai

சென்னை: நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மெகா கூட்டணி அமைத்து 40 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட அதிமுக சார்பில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளான டிசம்பர் 5ம் தேதி சென்னை மெரினாவில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

பூந்தமல்லியை அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை அவர் வழங்கினார்.

AIADMK's former minister Benjamin has said that the AIADMK will form a mega alliance and win all 40 constituencies in the parliamentary elections.