பொதுக்குழுவுக்கு சென்றபோது கோர விபத்து.. சிகிச்சை பலனின்றி 2 பேர் பலி- மதுராந்தகம் அருகே சோக சம்பவம்

செங்கல்பட்டு : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு சென்ற வேனும் கன்டெய்னர் லாரி ஒன்றும் மதுராந்தகம் அருகே மோதியதில் 15க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். சிகிச்சை பலனின்றி இருவர் உயிரிழந்தனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் சென்னைக்கு வருகை தந்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து சென்னைக்கு சென்றுகொண்டிருந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் வந்த வேன் மதுராந்தகம் அருகே விபத்தில் சிக்கியது.

More than 15 people were seriously injured when a van traveling from Tiruvannamalai district to Chennai for AIADMK general committee meeting met with an accident. Two died in this accident.