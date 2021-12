அ.தி.மு.க முதற்கட்ட உட்கட்சி தேர்தல் விறுவிறு.. இன்று எங்கெங்கு நடைபெறுகிறது.. முழு விவரம்!

Chennai

சென்னை: அ.தி.மு.க உட்கட்சி தேர்தல் இரண்டு கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. முதற்கட்ட தேர்தல் உட்கட்சி இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகிறது. வருகிற 22 மற்றும் 23-ம் தேதிகளில் இரண்டாம் கட்ட உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிலையில் அ.தி.மு.க உட்கட்சி முதற்கட்ட தேர்தல் இன்று தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அ.தி.மு.க.வில் கிளைக் கழக நிர்வாகிகள், பேரூராட்சி வார்டு நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளுக்கு நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

ADMK local body election is going on today The ADMK local body election is to be held in two phases. The first phase of the elections is taking place today and tomorrow. The second phase of admk elections is scheduled for the 22nd and 23rd december