எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் நிறைவு.. வேகமாக வந்து காரில் ஏறிய எடப்பாடி.. ‘கிளைமாக்ஸ்’.. என்ன முடிவு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவுள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் சற்று முன்பு அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

இந்தக் கூட்டத்தில், அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுவது பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சபாநாயகர் எடுக்கும் முடிவின் அடிப்படையில் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடர்பாக ஆலோசிக்கலாம் என முடிவெடுத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இப்பவே இப்படியா? நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்! மாஜிக்களுக்கு வாய்ப் பூட்டு! எடப்பாடி & கோ கப்சிப்!

English summary

As the Tamil Nadu Legislative Assembly session is scheduled to tomorrow, a consultation meeting of Edappadi Palaniswami-supported AIADMK MLAs is being held today. AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is chairing the meeting of MLAs.