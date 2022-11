“கேம் ஸ்டார்ட்”.. விரைவில் ஒரு ராஜினாமா! முடங்கப்போகும் இரட்டை இலை - அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனை தொடர்ந்து வரும் நிலையில் விரைவில் இரட்டை இலை அதிமுகவின் முன்னாள் ஐடி அணி செயலாளர் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவி யாருக்கு என்ற போட்டியால் கடந்த 6 மாதங்களாக உட்கட்சிப்பூசல் தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

English summary

Single leadership problem between Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam continues, Aspire Swaminathan, the former IT team secretary of AIADMK, has said that soon the double leaf symbol will be blocked.