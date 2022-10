"தோனி சொன்னது நடந்துருமோ" 2011 உலகக்கோப்பைக்கு பின் இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய அயர்லாந்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 2011ம் ஆண்டு 50 ஓவர் உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கு பின், தற்போது டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் இங்கிலாந்து அணியை அயர்லாந்து அணி வீழ்த்தியுள்ளது. இதனால் அடுத்து வரும் போட்டியில் ரசிகர்களிடையே சுவாரஸ்யத்தை கூட்டியுள்ளன.

டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் ஆட்டம் கொடுத்த உற்சாகம் இந்திய ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டத்தை கொடுத்துள்ளது. இதுஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மழையால் ஏற்படும் சர்ப்ரைஸ்கள் ரசிகர்களுக்கு பல அதிர்ச்சியை வழங்கி வருகிறது.

ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஆஃப்கானிஸ்தான் ஆகிய இடம்பெற்றுள்ள குரூப் 1 பிரிவு, குரூப் ஆப் டெத் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் 6 அணிகளில் எந்த அணிக்கும் உறுதியான அரையிறுதி வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று கணிக்க முடியாது.

English summary

After the 50 over World Cup series in 2011, Ireland team has defeated the England team in the T20 World Cup series. This has added excitement to the fans in the upcoming match.