வேற லெவலில் மாறப்போகும் சென்னை முகம்.. கிளாம்பாக்கம் வெறும் டிரைலர்தான்.. இங்கே பாருங்க லிஸ்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கிளாம்பாக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டு விரைவில் திறப்பு விழா காண இருக்கும் வெளி மாவட்ட பேருந்துகளுக்கான பிரம்மாண்ட பேருந்து நிலையம் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக நடைபெற இருக்கும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களால் சென்னையின் முகமே உருமாற இருக்கிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் அருகே கிளாம்பாக்கத்தில் ரூ.400 கோடி மதிப்பில் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கான முனையம் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

2,350 பேருந்து வந்து செல்லும் அளவுக்கு அமைக்கப்படும் இந்த பேருந்து நிலையத்தை மையப்படுத்தி சாலை மற்றும் ரயில் போக்குவரத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் சென்னை மற்றும் புறநகரில் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன.

அமைச்சரை விடுங்க.. ‛நீங்க அழகா இருக்கீங்க’ பாராட்டிய முதியவர்! சென்னை மேயர் பிரியா ரியாக்சன பாருங்க!

English summary

Chennai's face will be transformed by the soon after the inaguration of grand bus stand for district buses at Kilambakam and the ongoing infrastructure projects.