டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு.. சுட்டிக்காட்டிய ராமதாஸ்.. புது அட்டவணையை வெளியிட்ட தேர்வாணையம்.. வரவேற்பு

சென்னை: 2023ம் ஆண்டுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி அட்டவணையில் குரூப் 1 தேர்வு இடம்பெறாததை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சுட்டிக்காட்டினார். இந்நிலையில் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் இன்று திருத்தப்பட்ட தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் குரூப் 1 தேர்வு இணைக்கப்பட்டு இருப்பதற்கு ராமதாஸ் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

2023ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு அட்டவணையை சில நாட்களுக்கு முன்பு டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் குரூப் 1, குரூப் 2/2ஏ தேர்வு, குரூப் 4 தேர்வுகள் 2023ல் நடைபெறாதது தெரியவந்தது. தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அந்த தேர்வை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது.

Ramadoss, founder of PMK, pointed out that Group 1 examination is not included in the TNPSC timetable for 2023. In this case, TNPSC has published the revised exam schedule today. Ramadoss has welcomed the inclusion of Group 1 examination in it.