அக்னி ஆட்டம் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே ஆரம்பம்... பல ஊர்களில் சதமடித்த வெயில் - லேசான மழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அக்னி நட்சத்திரம் தமிழகத்தில் மே 4ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் அதன் தாக்கம் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே ஆரம்பித்து விட்டது. பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்தது. திருத்தணியில் அதிகபட்சமாக 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் கோடை வெயில் காரணமாக பெரும்பாலான இடங்களில் வெயில் அதிகரித்து வெப்ப சலனம் ஏற்பட்டு மழை பெய்து வருகிறது.

அதிக வெயில் காரணமாக வெப்ப சலனம் ஏற்பட்டு வளி மண்டல மேல் அடுக்கு சுழற்சி உருவானது. அதன் காரணமாக தென் தமிழகம், நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி கரூர், மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நேற்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது.

English summary

Agni natchathiram 2022 starting time: (அக்னி நட்சத்திரத்திற்கு முன்பே சதமடித்த வெயில்) With the Agni Natchatram set to launch in Tamil Nadu on May 4, its impact has already begun a week ago. Weil burned in several towns. The maximum temperature recorded in Thiruthani was 104 degrees Fahrenheit.