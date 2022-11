உச்சக்கட்ட போட்டி.. தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி.. ட்விட்டர் டிரெண்டில் #GoBackModi, #VanakkamModi..

Chennai

சென்னை: திண்டுக்கல் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க வர உள்ள நிலையில் ட்விட்டரில் #GoBackModi, #Vanakkam Modi எனும் ஹேஷ்டேக்குகள் பெரியளவில் டிரெண்ட் ஆகின. நெட்டிசன்கள் போட்டிப்போட்டு கொண்டு பதிவுகள் செய்த நிலையில் சில முக்கிய பதிவுகள் இந்த செய்தியில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வரும்போதெல்லாம் #GoBackModi எனும் ஹேஷ்டேக்குகள் ட்விட்டரில் டிரெண்ட்டிங்கில் இருக்கும். இது கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கு போட்டியாக தற்போது ஒவ்வொரு முறையும் பாஜகவினர் #Vanakkam_Modi, #Welcome_Modi எனும் ஹேஷ்டேக்குகளில் பதிவுகள் செய்து பிரதமர் மோடியை தமிழகத்துக்கு வரவேற்கின்றனர்.

இதனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வந்தாலே ட்விட்டர் களைகட்டிவிடும். வழக்கம்போல் #GoBackModi, #Vanakkam_Modi எனும் ஹேஷ்டேக்குகளில் நெட்டிசன்கள், அரசியல் வாதிகள் கருத்துகளை பதிவிட துவங்கி விடுகின்றன. அந்த வகையில் இன்றும் ட்விட்டரில் #GoBackModi, #Vanakkam_Modi எனும் ஹேஷ்டேக்குகள் டிரெண்டாகின.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டி அருகே உள்ள காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் 36வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது. இதில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ள நிலையில் தான் இந்த ஹேஷ்டேக்குகள் டிரெண்ட் செய்யப்பட்டன. இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக பிரதமர் மோடி பெங்களூருவில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதியம் 2 மணிக்கு மதுரை வருகிறார். அங்கிருந்து கார் அல்லது ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழக விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ளார். விழாவில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி, முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இந்நிலையில் #GoBackModi, #Vanakkam_Modi எனும் ஹேஷ்டேக்குகள் டிரெண்டாகின. ஒருசமயத்தில் இந்த ஹேஷ்டேக்குகள் இந்தியா அளவில் டிரெண்ட் செய்யப்பட்டன. இதுதொடர்பாக பொதுமக்கள் அந்தந்த ஹேஷ்டேக்குகளில் படங்களுடன் கருத்துகளை பதிவிட்டனர். அதில் சிலவற்றை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

The hashtags #GoBackModi and #VanakkamModi are trending on Twitter as Prime Minister Narendra Modi is about to participate in the graduation ceremony of Dindigul Gandhi Rural University. Some of the important posts have been compiled in this message.