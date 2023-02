அதிமுக வேட்பாளராக தென்னரசு தொடர்வார்.. அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் அறிவிப்பு!

அதிமுக வேய்பாளர் தென்னரசு தான் என்று தமிழ்மகன் உசேன் அறிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசு தான் என்று அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் அறிவித்துள்ளார். அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவத்தில் வேட்பாளராக தென்னரசு பெயர் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த இடையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும் ஹிரிஷிகேஷ் ராய் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அனைத்துத்தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் , ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழுவே இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.

பாஜக சிடி ரவி அட்வைஸ்.. அதிமுக பெருந்தலைகள் கப்சிப்.. ஐடி விங்க் தலைவர்கள் குமுறல்

English summary

AIADMK candidate for the Erode East by-election has been announced by TamilMagan hussain. AIADMK's name has been proposed as a candidate in the candidate approval form for general committee members.