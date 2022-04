அதிமுக வாரிசு அரசியல் இல்லையா? அதிமுக பற்றியே தெரியாத பழனிசாமி..! முரசொலி தலையங்கம் கடும் விமர்சனம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் வாரிசு அரசியல் கிடையாது என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில், அதனை கடுமையாக விமர்சித்து திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அ.தி.மு.க.-வைப் பற்றியே தெரியவில்லை என்பது இதன் மூலமாகத் தெரிகிறது என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அதிமுகவில் வாரிசு அரசியல் கிடையாது எனவும், கட்சிக்காக உண்மையாகவே உழைப்பவர்களுக்கே உயர்பதவி என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தார்.

இதற்கு பல தரப்பினரும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்தனர். எம்ஜிஆரின் மனைவி தொடங்கி, தற்போது பதவியில் உள்ள பலரும் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளிம் வாரிசுகள் தான் என பலரது பெயர்களை சுட்டுக் காட்சி விமர்சித்து வருகின்றனர்.

“இந்திக்கு பட்டுகம்பளம் விரித்த அதிமுக” விளாசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு! நீடிக்கும் வார்த்தை போர்

English summary

AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy has said that there is no succession politics in the AIADMK, but in the DMK's official daily Murasoli, Edappadi Palanisamy has been harshly criticized for saying that he does not know anything about the AIADMK.