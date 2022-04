எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார்! இந்தியில் திமுக தலைவருக்கு விளம்பரம்? வெளுத்து வாங்கிய ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரு பக்கம் இந்தித் திணிப்பு என்று கூறி தமிழுக்கு போராடுவது போல் நடிப்பது, மறுபக்கம் இந்தியில் திமுக தலைவரை விளம்பரப்படுத்துவது என இரட்டைவேடம் போடுகிறது திமுக என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அம்பேத்கர் குறித்து பேசிய கருத்துக்களை மொழிபெயர்த்து இந்தி மொழியில் செய்திக் குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது..

இந்த அறிக்கையை வைத்து சிலர் விமர்சனங்களையும், கேள்விகளையும் திமுக மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீது எதிர்கட்சியினர் வைத்து வருகின்றனர்.

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has harshly criticized the DMK for pretending to fight on the one hand claiming to be a Hindi imposition, and on the other hand, dmk playing a double role in promoting the DMK leader in Hindi.