மெகா சிக்கல்.. எடப்பாடிக்கு கேட் போட காத்திருக்கும் தேனி டீம்! ஓகே சொல்வாரா ஓபிஎஸ்! அப்பவே சொன்னாரே?

சென்னை : பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுவதாக அக்கட்சியின் இரு தரப்பினரும் கூறி வந்தாலும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட முடியுமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. தொடர்ந்து சின்னம் முடக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

அதிமுக தொடர்ந்து குழப்பமான சூழலில் இருக்கும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு முக்கியமான ஒரு சவால் காத்திருக்கிறது. அது தமிழக சட்டசபைக்கு நடக்கவிருக்கும் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் வரும் முதல் இடைத்தேர்தல்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினர் திருமகன் ஈவெரா திடீரென உயிரிழந்தார். இதனால் அந்த தொகுதிக்கு ஆறு மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டி இருக்கிறது.

Although both sides of the party are saying that AIADMK is contesting in the by-election for the Erode East Assembly constituency, which is causing huge expectations, the biggest question is whether it can contest under the double leaf symbol. Political experts say that there is a high chance that the symbol will continue to be disabled.