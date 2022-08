அடுத்த சிஎம் நீங்க தான்.. சோழி உருட்டி சொன்ன ஜோசியர்! பழனி மலையேறும் பழனிசாமி! விஸ்ரூப தரிசனம் தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்றதற்கு பிறகு முதல் முறையாக வெளி மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஜோசியர் ஒருவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பழனி மலைக்கோயில் தங்கத்தேர் இழுக்கவும் அதிகாலையில் விஸ்வரூப தரிசனம் செய்யவும் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுக முதல் பொதுக்குழு கூட்டம் ஜூன் 23ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ வாரு திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இதுவரை தனது கட்சியில் சந்தித்திராத அவமானங்களை எதிர்கொண்டார்.

அன்று நடைபெற்ற பொதுக்குழு ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் ஜூலை 11ஆம் தேதி மீண்டும் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டப்படும் என்றும் அப்போது ஒற்றை தலைமை குறித்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Edappadi Palaniswami is set to tour the district for the first time after taking charge as interim general secretary of the AIADMK According to the instructions of one of the josiahs, there are reports that they are planning to pull golden tars at the Palani hill temple and have Vishwarupa darshan early in the morning.