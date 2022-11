"வேலையை உடனே ஆரம்பிக்கனும்.." அதிமுக மாசெக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி பிரச்சனைகள் இது குறித்து எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அதனை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் வேலையை பாருங்கள் என முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி 'அசைன்மென்ட்' ஒன்றைக் கொடுத்திருக்கிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே மோதல் நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வருகிறது. அதிமுகவின் உச்சபட்ச அதிகாரமிக்க பதவியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை எப்படியாவது கைப்பற்றி விட வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

நிலையில் எப்போதும் போல் தான் நம்பர் 2 ஆகவே இருக்க முடியாது என ஓபிஎஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். ஜெயலலிதா இருந்த பொதுச் செயலாளர் பதவி அவர் வகித்ததாகவே இருக்கட்டும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே தொடரட்டும் என தொடர்ந்து அவர் மல்லுக்கட்டி வருகிறார்.

English summary

Edappadi Palaniswami, who has been elected as interim general secretary of AIADMK, has given an 'assignment' to the ex ministers and district secretaries, saying, "I will take care of it, you look after the work."