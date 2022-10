சல்லி சல்லியாக நொறுங்கும் ஓபிஎஸ் கணக்கு! பக்காவாய் ப்ளான் போட்ட எடப்பாடி! இனி தான் இருக்கு கச்சேரி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு விவகாரங்கள் இருந்தாலும் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரை திமுகவுக்கு எதிராக பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்திக்கொள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு திட்டமிட்டு இருந்தாலும் ஓபிஎஸ்-க்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதை அவர் விரும்பவில்லை. அதற்காக முக்கிய திட்டம் ஒன்றை அவர் கையில் எடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

பல்வேறு விவகாரங்கள் அரசியல் சிக்கல்களுக்கு இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வருகின்ற அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்கும் என தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருக்கிறார்.

அக்டோபர் 17ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அவை கூடும் நிலையில் கூட்டத்தில் சமீபத்தில் காலமான முன்னாள் சபாநாயகர் சேடப்பட்டி முத்தையா மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டு பேரவை ஒத்திவைக்கப்படும்.

நீட்: இபிஎஸ் கோரிக்கை-நிராகரித்த தமிழக அரசு- வழக்கு 12 வாரத்துக்கு ஒத்திவைப்பு- அதிமுக புது வியூகம்?

English summary

Although there are various issues related to the AIADMK single leadership issue, Edappadi Palanichami's side is planning to use the assembly session effectively against the DMK, but he does not want to give importance to OPS. It has been reported that he has taken up a major project for that.