முதலுக்கே மோசமாயிடும்..தமாகாவை தள்ளிவிடும் இபிஎஸ்? எப்படியும் அதுதான் நடக்கும்! ’பிளான் பி’ இதுதானா?

சென்னை : இவ்வளவு சீக்கிரம் ஈரோடு சட்டசபை இடைத்தேர்தல் தேதியை அறிவிப்பார்கள் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டார். இந்த விவகாரத்தால் தனக்கு பல சிக்கல்கள் உருவாகும் என்பதை உணர்ந்துள்ள அவர் வேறு வகையில் பிளான் பி-யை தயார் செய்து வைத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒரு விஷயம் முடிவுக்கு வந்தால் அதற்குள்ளாக வேறு விவகாரம் வெடித்து கிளம்புவது வழக்கமாக போய்விட்டது. ஆட்சியை இழந்த கையோடு அடுத்தடுத்து அதிகார மோதலால் அக்கட்சி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் இருந்த பெரும்பாலான கட்சிகள் அனைத்தும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலை மனதில் வைத்து தீவிரமாக காய்களை நகர்த்தி வந்த நிலையில் இடையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வந்திருக்கிறது.

Edappadi Palaniswami would not have expected that they would announce the date of Erode assembly by-election so soon. It has been reported that he has prepared a plan B in a different way as he realizes that this issue will cause him many problems.