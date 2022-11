இந்த முறை விட கூடாது! மெயின் ‘தலையை’ பாத்தே ஆகனும்! துண்டு போடும் இபிஎஸ்! அட்டாக்கை ஆரம்பித்த ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணை விரைவில் மீண்டும் தொடங்க இருக்கும் நிலையில் தமிழகம் வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பும் தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.

அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் முற்றிய நிலையில் அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

பதவியேற்ற அதே மேடையிலேயே கட்சியில் தனக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நீக்குவதற்கான தீர்மானம் முன்மொழிக்கப்பட்டு அது நிறைவேற்றப்பட்டது. இதையடுத்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அவர் தரப்பு முக்கிய நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

English summary

Edappadi Palaniswami side and O. Panneerselvam side are actively trying to meet Prime Minister Narendra Modi who is coming to Tamil Nadu as the Supreme Court case hearing related to the single leadership of AIADMK is about to resume soon.