ஒதுக்கி வச்சுருவாங்களோ? எடப்பாடி டீமுக்கு கல்தா கொடுக்கும் கடல் மாவட்ட ’மாஜி’! எல்லாம் சுபம் தானாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது தென் மாவட்டங்களில் திடீரென ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கை ஓங்கி இருக்கும் நிலையில் பசும்பொன் தேவருக்கு வெள்ளிக்கவசம் அளித்த நிகழ்வு மேலும் செல்வாக்கை அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் இணைய கடலோர மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூத்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் அதிகார மோதல் காரணமாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்று வரும் யுத்தமானது தற்போதைக்கு முடிவுக்கு வருவதாக தெரியவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு திருப்பத்தை சந்தித்து வருகிறது

இந்த நிகழ்வுகள் அதிமுக தொண்டர்களையே குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோரின் ஆதரவு வட்டம் அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகே என்ன நடக்கும் என்பது தெரியும் என்கின்றனர் அதிமுக நிர்வாகிகள்.

வசமாய் சிக்கிய இபிஎஸ்! ஓபிஎஸ் கையில் என்ன.. ஓ அது தானா? சீக்ரெட்டை உடைத்த மாஜிக்கள்! உற்சாக தேனி!

English summary

In the AIADMK, O. Panneerselvam's hand is suddenly rising in the southern districts, and the incident of giving silver armor to Pasumbon Devar has increased its influence. In this situation, there are reports that a senior former minister from the coastal district is preparing to join O. Panneerselvam's side.