பரம பதம் மாதிரி எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் நிலைமை.. ஏறுது, இறங்குது.. ஜூன் 23 முதல் இப்போ வரை.. ரீவைண்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கும் ஆதரவாக மாறி மாறி தீர்ப்புகள் வருவதால் தொண்டர்கள் ஒருவித குழப்ப நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஜூன் 23ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கூடியது அந்த பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஜூலை 11ஆம் தேதியன்று கூடிய பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் என இருவரும் மாறி மாறி கோர்ட் படியேறி வருகின்றனர். கடந்த ஜூன் 23ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 02ஆம் தேதி வரைக்கும் அதிமுகவில் நிகழ்ந்து வரும் பரபரப்பான சம்பவங்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.

கடந்த ஜூன் மாதம் முதலே ஊடகங்களுக்கு பரபரப்பான தீனி போட்டு வருகிறது அதிமுக. அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை என்பது மிகப் பெரும் சர்ச்சைகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே யாருக்கு ஆதரவு அதிகம்? யார் வலிமையான கோஷ்டி? என்ற போட்டி எழுந்தது.

ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவிகளை காலி செய்து விட்டு பழைய பாணியில் பொதுச்செயலாளர் பதவியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தப்பட்டது. பொதுச்செயலாளர் பதவியை யார் கைப்பற்றுவது என்பதிலும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினரிடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டது.

எடப்பாடி வைத்த 8 கன்னி வெடிகள்! பொதுக்குழு வழக்கில் மெகா ட்விஸ்ட்.. வழக்கில் இபிஎஸ் வென்றது எப்படி?

English summary

Both O.Panneerselvam and Edapadi palanisamy are taking court alternately. Let's see about the exciting incidents happening in AIADMK from 23rd June to 2nd September Check the Time line