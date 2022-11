தயாரான பட்டியல்.. களமிறங்கிய மாஜிக்கள்! ஓபிஎஸ் பொதுக்குழு நடத்தும் இடம் இதுதானா? ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு விரைவில் நடைபெறும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு அறிவித்திருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ள நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகளை கவனிக்க ஓபிஎஸ் தரப்பில் சில நிர்வாகிகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால் அதனை முற்றாக அவர் மறுத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் பாஜக தலைமை போலவே ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறார். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குள் அணிகள் இணைப்பை நடத்தி முடித்து விட வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. ஆனால் தற்போதைக்கு அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

English summary

While O. Panneerselvam's side has announced that the AIADMK general meeting will be held soon, while Edappadi Palaniswami's side has been shocked, some executives have been deployed from the OPS side to look after the arrangements.