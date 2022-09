அதிமுக அலுவலகம் சூறையாட காரணம் போலீஸ்தான்..ஓபிஎஸ் மீது நடவடிக்கை இல்லை..சி.வி. சண்முகம் பரபர புகார்

Chennai

சென்னை: அதிமுக அலுவலகம் தொண்டர்கள் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக எனது புகார் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சி.வி சண்முகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தாக்குதல் நடந்து 50 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் ஓபிஎஸ், மீதும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவும் சி.வி.சண்முகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த 11ம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. வன்முறையின்போது அதிமுக அலுவலகம் சூறையாடப்பட்டது.

கட்சி அலுவலகத்தை உடைத்து உள்ளே புகுந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினரை போலீசார் வெளியேற்றி, அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்தனர். பின்னர், தலைமை அலுவலகத்தின் சாவியை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

CV Shanmugam alleged that the police did not take action on my complaint regarding the attack on AIADMK office workers. CV Shanmugam alleged that even after more than 50 days of the attack, no action has been taken against OPS and his supporters.