மாறிப்போன அதிமுக லெட்டர் பேடு.. தனித்தனியாக களமாடும் ஒபிஎஸ்-ஈபிஎஸ்! இனி என்னாகும்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஆட்சியில் இருந்தவரை அதிமுக சார்பில் ஓ பன்னீர்செல்வமும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் சேர்ந்து தான் ஒவ்வொரு அறிக்கையையும் வெளியிடுவார்கள். ராமர், லட்சுமணன் போல் பேசப்பட்ட இவர்கள், ஆட்சி முடிந்து எதிர்க்கட்சியான பின்னர் கட்சி சார்ந்து முடிவெடுக்கும் விஷயங்களை தவிர மற்ற விஷயங்களை தனித்தனியாக அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

அதிமுகவின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கைகள் எல்லாம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் தலைமை செயலக முகவரியில் வெளியாகி வருகின்றன.

நீ தற்கொலை செய்து கொள்.. இல்லாட்டி மகளை ஆணவக் கொலை செய்வதாக பெற்றோர் மிரட்டல்.. காதலன் தீக்குளிப்பு!

அதேநேரம் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியிடும் அறிக்கைகள் ஆரம்பத்தில் தனியாக வந்தன. கடந்த மே 23ம் தேதியில் இருந்து அஇஅதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ லெட்டர் பேடில் வரத்தொடங்கி உள்ளன.

English summary

As long as he was in power, AIADMK's O Panneerselvam and Edappadi Palanisamy will issue each statement. when they turn as Opposition leader now. issued separate statements on matters other than party-dependent decision-making.