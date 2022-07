அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்..எடப்பாடி பழனிச்சாமி போடும் பலே திட்டம் பலிக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவின் ஒற்றைத்தலைமையாக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மொத்தமாக காலி செய்ய திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

அதிமுகவில் கடந்த 1 மாதகாலமாக உட்கட்சி பூசல் பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது. அதிமுக அலுவலகத்தில் நடந்த சண்டையால் ராயப்பேட்டை அவ்வை சண்முகம் சாலையே போர்க்களமானது. நடந்த களேபரத்தால் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அன்றைய தினமே அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் பதவிகளை எல்லாம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் இருந்து பறித்து விட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

Edappadi Palanisami, who has been selected as the interim general secretary of the AIADMK, is planning to call a meeting of MLAs and vacate O. Panneerselvam altogether.