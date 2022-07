அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல்..எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை ஹோட்டலில் நடத்தும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நாளை மாலை 4 மணிக்கு சென்னை அடையாறு கிரவுண்ட் பிளாசா ஓட்டலில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில், ஜனாதிபதி தேர்தல், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் தேர்வு பற்றி ஆலோசிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிமுக வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில் கடந்த 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக் குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இவங்களையும் தூக்குங்க..பட்டியல் போடும் அதிமுக மா.செ.க்கள்! பழிவாங்கல் படலம்? இபிஎஸ்க்கு பறந்த தகவல்!

English summary

The AIADMK MLAs' meeting has been announced on July 17 ( அடையாறு ஹோட்டலில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்) The meeting of AIADMK MLAs will be held tomorrow at 4 pm at Chennai Adyar Ground Plaza Hotel.